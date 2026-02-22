ПСЖ одержал победу над «Метцем» (3:0) в матче 23-го тура французской Лиги 1.
В составе парижской команды голы записали на свой счет Дезире Дуэ на 3-й минуте, Брэдли Баркола на 45+3-й минуте и Гонсалу Рамуш на 77-й минуте.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и не пропустил ни одного гола.
Результат матча
ПСЖПариж3:0МетцФранция. Лига 1
1:0 Дезире Дуэ 3' 2:0 Брэдли Баркола 45+3' 3:0 Гонсалу Рамуш 77'
ПСЖ: Матвей Сафонов, Педро Фернандес (Жоау Невеш 63'), Ашраф Хакими, Илья Забарный, Лукас Бералдо, Лукас Эрнандес, Уоррен Заир-Эмери, Дезире Дуэ (Ибраим Мбайе 46'), Гонсалу Рамуш, Брэдли Баркола (Хвича Кварацхелия 63'), Ли Кан Ин (Витор Феррейра 63')
Метц: Джонатан Фишер, Терри Йегбе, Коффи Куао (Георгий Абуашвили 66'), Георгий Цитаишвили (Nathan Mbala 88'), Бубакар Траоре, Альфа Амаду Туре (Георгий Квилитая 78'), Фоде Балло-Туре (Жесси Деменге 66'), Жан-Филипп Гбамин, Хабиб Диалло, Люка Мишаль (Буна Сарр 66'), Ибу Сане
Жёлтые карточки: Жан-Филипп Гбамин 31' (Метц), Бубакар Траоре 45' (Метц)
После этого матча парижане занимают 1-е место в таблице Лиги 1 с 54 очками в активе. «Метц» — на последней 18-й позиции с 13-ю баллами.