ПСЖ одержал победу над «Метцем» (3:0) в матче 23-го тура французской Лиги 1.

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ
globallookpress.com

В составе парижской команды голы записали на свой счет Дезире Дуэ на 3-й минуте, Брэдли Баркола на 45+3-й минуте и Гонсалу Рамуш на 77-й минуте.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и не пропустил ни одного гола.

Результат матча

ПСЖПарижПСЖ3:0МетцМетцФранция. Лига 1
1:0 Дезире Дуэ 3' 2:0 Брэдли Баркола 45+3' 3:0 Гонсалу Рамуш 77'
ПСЖ:  Матвей Сафонов,  Педро Фернандес (Жоау Невеш 63'),  Ашраф Хакими,  Илья Забарный,  Лукас Бералдо,  Лукас Эрнандес,  Уоррен Заир-Эмери,  Дезире Дуэ (Ибраим Мбайе 46'),  Гонсалу Рамуш,  Брэдли Баркола (Хвича Кварацхелия 63'),  Ли Кан Ин (Витор Феррейра 63')
Метц:  Джонатан Фишер,  Терри Йегбе,  Коффи Куао (Георгий Абуашвили 66'),  Георгий Цитаишвили (Nathan Mbala 88'),  Бубакар Траоре,  Альфа Амаду Туре (Георгий Квилитая 78'),  Фоде Балло-Туре (Жесси Деменге 66'),  Жан-Филипп Гбамин,  Хабиб Диалло,  Люка Мишаль (Буна Сарр 66'),  Ибу Сане
Жёлтые карточки:  Жан-Филипп Гбамин 31' (Метц),  Бубакар Траоре 45' (Метц)

После этого матча парижане занимают 1-е место в таблице Лиги 1 с 54 очками в активе.  «Метц» — на последней 18-й позиции с 13-ю баллами.