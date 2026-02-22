ПСЖ одержал победу над «Метцем» (3:0) в матче 23-го тура французской Лиги 1.

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ globallookpress.com

В составе парижской команды голы записали на свой счет Дезире Дуэ на 3-й минуте, Брэдли Баркола на 45+3-й минуте и Гонсалу Рамуш на 77-й минуте.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и не пропустил ни одного гола.

Результат матча ПСЖ Париж 3:0 Метц Франция. Лига 1 1:0 Дезире Дуэ 3' 2:0 Брэдли Баркола 45+3' 3:0 Гонсалу Рамуш 77' ПСЖ: Матвей Сафонов, Педро Фернандес ( Жоау Невеш 63' ), Ашраф Хакими, Илья Забарный, Лукас Бералдо, Лукас Эрнандес, Уоррен Заир-Эмери, Дезире Дуэ ( Ибраим Мбайе 46' ), Гонсалу Рамуш, Брэдли Баркола ( Хвича Кварацхелия 63' ), Ли Кан Ин ( Витор Феррейра 63' ) Метц: Джонатан Фишер, Терри Йегбе, Коффи Куао ( Георгий Абуашвили 66' ), Георгий Цитаишвили ( Nathan Mbala 88' ), Бубакар Траоре, Альфа Амаду Туре ( Георгий Квилитая 78' ), Фоде Балло-Туре ( Жесси Деменге 66' ), Жан-Филипп Гбамин, Хабиб Диалло, Люка Мишаль ( Буна Сарр 66' ), Ибу Сане Жёлтые карточки: Жан-Филипп Гбамин 31' (Метц), Бубакар Траоре 45' (Метц)

Статистика матча 6 Удары в створ 0 5 Удары мимо 2 67 Владение мячом 33 4 Угловые удары 1 3 Офсайды 2 9 Фолы 15

После этого матча парижане занимают 1-е место в таблице Лиги 1 с 54 очками в активе. «Метц» — на последней 18-й позиции с 13-ю баллами.