Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин оказался в сфере интересов сразу нескольких клубов Серии А. Об этом в соцсетях сообщил инсайдер Экрем Конур.

Мойзе Кин globallookpress.com

По информации источника, 25-летнего форварда рассматривают «Милан» и «Рома». В контракте Кина прописана сумма отступных в размере 62 млн евро, однако маловероятно, что итальянские клубы будут готовы активировать этот пункт. В частности, руководство россонери оценивает возможный трансфер в диапазоне 30–35 млн евро.

В текущем сезоне Кин провел 27 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и тремя результативными передачами.