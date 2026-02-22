Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о матче против «Айнтрахта» (3:2).

Венсан Компани globallookpress.com

«По ощущениям казалось, что все слишком легко. Мы упустили много моментов. До счета 3:0 команда по-настоящему доминировала — и по игре, и по качеству. В эпизоде с Гарри это был типичный фол нападающего в штрафной. Второй гол мы им просто подарили. В концовке "Айнтрахт" прибавил. Это футбол — мы взяли три очка, и это главное.

У нас впереди обычная неделя, и для нас это роскошь. Я хочу, чтобы мы с первой до последней минуты играли на максимуме. Мы немного сами выбили себя из игры. В конце "Айнтрахт" действительно сыграл очень хорошо. Но на протяжении долгого времени мы доминировали и многое делали правильно.

Мы должны извлечь из этого урок, команда находится в отличной позиции перед следующим матчем. Возможно, это будет самый сложный матч. Мы горим желанием сыграть его, хотим выйти на поле. Они верят, что могут взять очки в игре с нами. Мы верим в то же самое. Это матч топ-уровня», — цитирует Компани клубная пресс-служба.

«Бавария» с 60 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, «Айнтрахт» (31) — седьмой.