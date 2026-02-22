«Кальяри» и «Лацио» сыграли вничью (0:0) в матче 26-го тура итальянской Серии А.
На 85-й минуте игрок «Кальяри» Йерри Мина получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
За весь матч хозяева нанесли 2 удара в створ ворот и подали 3 угловых. «Лацио» четырежды угрожали воротам соперника и нанес 14 штрафных ударов.
Результат матча
КальяриКальяри0:0ЛациоРим
Кальяри: Элия Каприле, Жозе Педро, Йерри Мина, Альберто Доссена, Адам Оберт, Марко Палестра, Мишель Адопо, Лука Маццители (Рияд Идрисси 42'), Семих Кылычсой (Габриэле Цаппа 88'), Себастьяно Эспозито (Yael Trepy 73'), Ibrahim Sulemana
Лацио: Иван Проведель, Лука Пеллегрини (Петар Ратков 72'), Алессио Романьоли, Оливер Провстгор, Маттиа Цаканьи (Тейянни Нослин 85'), Густав Исаксен (Данило Катальди 60'), Кеннет Тейлор, Николо Ровелла (Маттео Канчелльери 60'), Реда Белахьяне, Адам Марушич, Дэниел Мальдини (Нуну Тавареш 72')
Жёлтые карточки: Йерри Мина 26', Жозе Педро 57' — Лука Пеллегрини 45+1', Оливер Провстгор 64'
Красная карточка: Йерри Мина 85' (Кальяри)
После этого матча «Кальяри» занимает 13-е место в таблице с 29-ю очками в активе. «Лацио» — на 9-й позиции (34).