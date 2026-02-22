После этого матча «Кальяри» занимает 13-е место в таблице с 29-ю очками в активе. «Лацио» — на 9-й позиции (34).

За весь матч хозяева нанесли 2 удара в створ ворот и подали 3 угловых. «Лацио» четырежды угрожали воротам соперника и нанес 14 штрафных ударов.

На 85-й минуте игрок «Кальяри» Йерри Мина получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

«Кальяри» и «Лацио» сыграли вничью (0:0) в матче 26-го тура итальянской Серии А.

