В матче 26-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» разгромил «Верону» со счетом 3:0.

Андреа Пинамонти globallookpress.com

Открыл счет в игре Андреа Пинамонти на 40-й минуте, а после этого дублем отметился Доменико Берарди, который забивал на 44-й и 62-й минутах.

Результат матча Сассуоло Сассуоло 3:0 Верона Верона 1:0 Андреа Пинамонти 40' 2:0 Доменико Берарди 44' 3:0 Доменико Берарди 62' Сассуоло: Арьянет Мурич, Себастьян Валюкевич, Джей Идзес, Улиссес Гарсия, Кристиан Торстведт, Лука Липани, Доменико Берарди, Андреа Пинамонти ( M'Bala Nzola 72' ), Арман Лорьенте ( Алиу Фадера 73' ), Woyo Coulibaly ( Филиппо Романья 36' ), Исмаэль Коне ( Эдоардо Яннони 73' ) Верона: Лоренцо Монтипо, Мартин Фресе, Домагой Брадарич ( Дэниел Ойогоке 73' ), Андриас Эдмундссон, Виктор Нельссон, Армель Белла-Котчап, Абдау Харрауи ( Ioan Vermesan 82' ), Али Эльмусрати, Кирон Боуи ( Томаш Суслов 82' ), Амин Сарр ( Даниэль Москера 72' ), Шейх Няьссе Жёлтые карточки: Woyo Coulibaly 17', Себастьян Валюкевич 78' — Андриас Эдмундссон 39'

Статистика матча 4 Удары в створ 1 3 Удары мимо 5 48 Владение мячом 52 6 Угловые удары 3 1 Офсайды 2 12 Фолы 14

«Сассуоло» с 35 очками в активе поднялся на 8-е место в турнирной таблице Серии А, «Верона» (15) — последняя.