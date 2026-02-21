В матче 26-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» разгромил «Верону» со счетом 3:0.
Открыл счет в игре Андреа Пинамонти на 40-й минуте, а после этого дублем отметился Доменико Берарди, который забивал на 44-й и 62-й минутах.
Результат матча
СассуолоСассуоло3:0ВеронаВерона
1:0 Андреа Пинамонти 40' 2:0 Доменико Берарди 44' 3:0 Доменико Берарди 62'
Сассуоло: Арьянет Мурич, Себастьян Валюкевич, Джей Идзес, Улиссес Гарсия, Кристиан Торстведт, Лука Липани, Доменико Берарди, Андреа Пинамонти (M'Bala Nzola 72'), Арман Лорьенте (Алиу Фадера 73'), Woyo Coulibaly (Филиппо Романья 36'), Исмаэль Коне (Эдоардо Яннони 73')
Верона: Лоренцо Монтипо, Мартин Фресе, Домагой Брадарич (Дэниел Ойогоке 73'), Андриас Эдмундссон, Виктор Нельссон, Армель Белла-Котчап, Абдау Харрауи (Ioan Vermesan 82'), Али Эльмусрати, Кирон Боуи (Томаш Суслов 82'), Амин Сарр (Даниэль Москера 72'), Шейх Няьссе
Жёлтые карточки: Woyo Coulibaly 17', Себастьян Валюкевич 78' — Андриас Эдмундссон 39'
«Сассуоло» с 35 очками в активе поднялся на 8-е место в турнирной таблице Серии А, «Верона» (15) — последняя.