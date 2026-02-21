Капитан «Интер Майами» Лионель Месси полностью восстановился после травмы и готов принять участие в стартовом матче нового сезона MLS, сообщает ESPN.

Лионель Месси globallookpress.com

Аргентинец получил повреждение 8 февраля в товарищеской встрече с эквадорской «Барселоной». У него диагностировали растяжение мышцы левого бедра, из-за чего клуб был вынужден отменить спарринг с «Индепендьенте».

Теперь Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе и сможет помочь команде в первой игре регулярного чемпионата.

«Интер Майами» откроет сезон матчем против «Лос-Анджелеса» 22 февраля, начало встречи — в 05:30 мск.