«Лейпциг» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью (2:2) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.
У хозяев дублем отметился Кристоф Баумгартнер, отличившись на 20-й и 39-й минутах встречи.
На 50-й минуте встречи игрок «Лейпцига» Ромуло оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Уже на 90+5-й минуте «Боруссия» сумела сравнять счет благодаря голу Фабиу Силвы.
Результат матча
РБ ЛейпцигЛейпциг2:2Боруссия ДДортмунд
1:0 Кристоф Баумгартнер 20' 2:0 Кристоф Баумгартнер 39' 2:1 Фабиу Силва 90+5'
РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Боте Баку (Бенджамин Хенрихс 82'), Давид Раум, Ксавер Шлагер (Антонио Нуса 65'), Николас Зайвальд, Кристоф Баумгартнер, Браян Груда (Эзекил Банзузи 81'), Ян Дьоманде (Макс Финкгрефе 90'), Romulo Jose Cardoso da Cruz
Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон, Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Феликс Нмеча (Карни Чуквуэмека 64'), Максимилиан Байер (Юлиан Брандт 64'), Серу Гирасси (Фабиу Силва 72'), Марсель Забитцер (Карим Адейеми 76'), Джоб Беллингем, Luca Reggiani (Ян Коуту 65')
Жёлтые карточки: Кастелло Люкеба 41', Давид Раум 90+2' — Рами Бенсебаини 45+2', Luca Reggiani 54', Юлиан Рюэрсон 69', Фабиу Силва 78'
После этого матча «Боруссия» Д занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 52 очками в активе. «Лейпциг» — на 5-й позиции с 41-м баллом.