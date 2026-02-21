«Лейпциг» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью (2:2) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.

У хозяев дублем отметился Кристоф Баумгартнер, отличившись на 20-й и 39-й минутах встречи.

На 50-й минуте встречи игрок «Лейпцига» Ромуло оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Уже на 90+5-й минуте «Боруссия» сумела сравнять счет благодаря голу Фабиу Силвы.

Результат матча

РБ Лейпциг Лейпциг 2:2 Боруссия Д Дортмунд

1:0 Кристоф Баумгартнер 20' 2:0 Кристоф Баумгартнер 39' 2:1 Фабиу Силва 90+5'

РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Боте Баку ( Бенджамин Хенрихс 82' ), Давид Раум, Ксавер Шлагер ( Антонио Нуса 65' ), Николас Зайвальд, Кристоф Баумгартнер, Браян Груда ( Эзекил Банзузи 81' ), Ян Дьоманде ( Макс Финкгрефе 90' ), Romulo Jose Cardoso da Cruz

Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон, Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Феликс Нмеча ( Карни Чуквуэмека 64' ), Максимилиан Байер ( Юлиан Брандт 64' ), Серу Гирасси ( Фабиу Силва 72' ), Марсель Забитцер ( Карим Адейеми 76' ), Джоб Беллингем, Luca Reggiani ( Ян Коуту 65' )

Жёлтые карточки: Кастелло Люкеба 41', Давид Раум 90+2' — Рами Бенсебаини 45+2', Luca Reggiani 54', Юлиан Рюэрсон 69', Фабиу Силва 78'