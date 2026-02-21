Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что хавбек Родри восстановился после повреждения слишком рано.

«Он вернулся слишком рано.  Наше желание, и особенно его собственное, вернуть его поскорее привело к тому, что восстановление затянулось.  Это хороший урок.  У каждого человека свой срок восстановления.  Есть игроки, которые могут восстановиться быстрее, как, например, Бернарду Силва или Фил Фоден, а другим нужно больше времени.  Пока он еще не на пике, но с каждым днём его настроение, тренировки и игра улучшаются.  Он особенный игрок.

Родри есть Родри.  Чем он старше, тем мудрее и лучше понимает игру.  Есть игроки, которые раскрываются на больших сценах, в сложных ситуациях, и Родри — один из них, как Бернарду, как Рубен Диаш, как многие из тех, кто были у меня раньше.  Невозможно достичь того, чего мы достигли, без сильных личностей», — цитирует испанского тренера PA.

Ранее Родри долгое время восстанавливался после разрыва крестообразной связки.  Затем у футболиста возникли проблемы с коленом.