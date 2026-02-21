Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что хавбек Родри восстановился после повреждения слишком рано.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Он вернулся слишком рано. Наше желание, и особенно его собственное, вернуть его поскорее привело к тому, что восстановление затянулось. Это хороший урок. У каждого человека свой срок восстановления. Есть игроки, которые могут восстановиться быстрее, как, например, Бернарду Силва или Фил Фоден, а другим нужно больше времени. Пока он еще не на пике, но с каждым днём его настроение, тренировки и игра улучшаются. Он особенный игрок.

Родри есть Родри. Чем он старше, тем мудрее и лучше понимает игру. Есть игроки, которые раскрываются на больших сценах, в сложных ситуациях, и Родри — один из них, как Бернарду, как Рубен Диаш, как многие из тех, кто были у меня раньше. Невозможно достичь того, чего мы достигли, без сильных личностей», — цитирует испанского тренера PA.

Ранее Родри долгое время восстанавливался после разрыва крестообразной связки. Затем у футболиста возникли проблемы с коленом.