Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура Примеры против «Осасуны» (1:2).

«Судя по тому, что я видел, перед вторым голом, возможно, было нарушение правил.  Два очень непростых решения об офсайде — не в нашу пользу.

Мы играли не лучшим образом, нужно действовать намного лучше и интенсивнее.  Нелегко делать это, играя в середине и конце недели, но это то, чего от нас ждут.  Это "Реал" Мадрид.  Я знал, что будет сложно, и не ошибался.  Никому не нравится проигрывать, особенно нам.  Это будет длинный сезон, как я говорил, он ещё даже не начался.  И по-прежнему так считаю.

В первом тайме мы контролировали игру, но нам недоставало скорости.  Когда соперник глубоко обороняется, надо быстрее перемещать мяч.  Надо создавать моменты с обоих флангов, а нас тянуло налево — это естественно, но так против нас легче защищаться.

Надеюсь, что это поражение ничего не означает, потому что через четыре дня нам предстоит битва за выживание (в Лиге чемпионов. — Прим.»Чемпионата«).  Команда показывает свою силу тогда, когда тяжело.  Для сомнений места нет.  Я верю в команду.  Нам нужна стабильность.  Мы будем продолжать работать и выжимать из каждого игрока всё самое лучшее, потому что они все нам нужны», — приводит слова Арбелоа AS.

После этого матча «Реал» сохранил 1-ю строчку в таблице Примеры с 60-ю очками в активе.  В следующем поединке «сливочные» сыграют против «Бенфики» в Лиге чемпионов 25-го февраля.