«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с нападающим Джейдон Санчо бесплатно после его возвращения из аренды в «Астон Вилле», сообщает The Sun.

Джейдон Санчо globallookpress.com

По информации источника, руководство манкунианцев не планирует предлагать 25-летнему вингеру новый контракт. В клубе считают нецелесообразным выплачивать высокую зарплату игроку, который не входит в стратегические планы команды.

Санчо перебрался в «МЮ» из дортмундской «Боруссии» в 2021 году за 85 млн евро, подписав пятилетнее соглашение с окладом около 343 тысяч евро в неделю. Впоследствии он уже уходил в аренду в «Боруссию», «Челси», а затем — в «Астон Виллу».

В сезоне-2025/26 Санчо провел 25 матчей за «Астон Виллу», отметившись одним голом и двумя результативными передачами.