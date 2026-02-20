Комментатор Геннадий Орлов высказался про новичков «Зенита» — хавбека Джона Джона, форварда Джона Дурана и защитника Игоря Дивеева.

Геннадий Орлов globallookpress.com

«Сразу хочу сказать мнение о новичках "Зенита". Они очень приличные. Они для основного состава, они очень техничные, координированные, видят поле. Это удачные приобретения. Что получится, как они встроятся в игру — это уже зависит от командных действий, от партнёров, от тренерского штаба», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

После 18 туров «Зенит» набрал 39 очков. Клуб идет вторым в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл.