Нападающий и капитан «Интера» Лаутаро Мартинес получил травму — растяжение икроножной мышцы на левой ноге, сообщила пресс-служба клуба. По предварительным оценкам, футболист может пропустить около месяца.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Травму Мартинес получил в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов против норвежского клуба «Буде-Глимт», который завершился со счётом 1:3 в пользу соперника. Аргентинец был заменен на 61-й минуте встречи из-за повреждения.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес провел 35 матчей во всех соревнованиях, забив 18 голов и отдав четыре результативные передачи.