Завершились 2 первых матча 1/16 финала Лиги Европы.
«Црвена Звезда» обыграла «Лилль» со счетом 1:0.
Единственный гол в составе гостей записал на свой счет Франклин Тебо Ученна на 45+1-й минуте.
Результат матча
ЛилльЛилль0:1Црвена ЗвездаБелград
0:1 Франклин Тебо 45+1'
Лилль: Берке Озер, Айсса Манди, Натан Нгой, Ромен Перро, Айюб Буадди, Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон (Набиль Бенталеб 46'), Фелиш Коррея (Ноа Эджума 78'), Гаэтан Перрен (Оливье Жиру 62'), Матиас Фернандес (Сориба Диауне 78'), Ngal'ayel Mukau (Тьяго Сантос 46')
Црвена Звезда: Матеус, Соль Ён Ву, Франклин Тебо, Страхиня Эракович (Никола Станкович 84'), Наяир Тикнизян (Александар Катай 77'), Раде Крунич, Томас Гендель, Владимир Лучич (Милош Велькович 84'), Бруно Дуарте (Адем Авдич 77'), Jay Enem (Марко Арнаутович 63'), Rodrigo De Souza Prado
Жёлтые карточки: Фелиш Коррея 40' — Владимир Лучич 82', Соль Ён Ву 89', Матеус 90'
«Лудогорец» одолел «Ференцварош» со счетом 2:1.
У болгарской команды отличились Квадво Дуа на 24-й минуте и Сон на 67-й минуте.
На 27-й минуте встречи «Ференцварош» забил единственный гол благодаря точному удару Юсуфа Бамиделе.
Ответные матчи между этими командами в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоятся 26-го февраля.