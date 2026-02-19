Боснийский клуб «Зриньски» примет лондонский «Кристал Пэлас» в матче 1/16 финала плей-офф Лиги конференций. Встреча команд состоится 19 февраля в Мостаре. Начало матча в 20:45 мск.
«Кристал Пэлас» повезло со жребием. Учитывая нынешние проблемы команды и ее последние результаты, «Зриньски» — вполне проходной для «орлов» соперник.
«Зриньски» с большим трудом попали в плей-офф, выиграв лишь 2 матча из 6 в Этапе лиги. «Кристал Пэлас» во всем имеет перевес. Команде сейчас не везет с результатами в АПЛ, но у нее есть шанс добиться успеха в еврокубках. Удастся ли подопечным Оливера Гласнера сделать заявку на 1/8 финала плей-офф?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Коэффициенты букмекеров: 11.0 на победу «Зриньски», 5.80 на ничью, 1.28 на победу «Кристал Пэлас».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зриньски» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.
