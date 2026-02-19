В четверг, 19 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором армянский «Ноа» примет «АЗ Алкмар» из Нидерландов. Начало игры — в 20:45 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

03' Первый проникающий пас в штрафную «Ноа» не прошёл у нидерландцев — Площадный вышел и забрал мяч.

02' Завладевает «АЗ» мячом на правах фаворита, держится он у защитников гостей.

01' Матч начался!

До матча

20:43 Игроки на поле, звучит гимн Лиги конференций (он же гимн Лиги Европы) — это значит, что матч вот-вот начнётся!

20:37 6 градусов тепла сегодня вечером в столице Армении, осадков не ожидается.

20:31 Главный судья встречи — 44-летний Орель Гринфилд из Израиля. Это для него первый матч в Лиге конференций с 2024-го — последние два года в Европе он судил только ЛЧ и ЛЕ.

20:25 Сегодняшний матч пройдёт на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Арена вмещает 14 935 зрителей.

Стартовые составы команд

«Ноа»: Площадный, Мурадян, Сантини, Золотич, Суалехе, Осима, Этеки, Сангаре, Амбарцумян, Феррейра, Мулахусейнович.

«АЗ Алкмар»: Зут, Дейкстра, Гус, Пенетра, де Вит, Копмейнерс, Мийнанс, Богард, Даал, Йенсен, Пэрротт.

«Ноа»

Клуб из Армении участвует в общем этапе Лиги конференций второй год подряд, и первая попытка была не самой удачной — в прошлом сезоне «Ноа» набрал всего 4 очка и завершил турнир на 31-м месте. Второй заход получается куда успешнее: команда Сандро Перковича с 8 баллами стала 19-й в таблице общего этапа, одержав две домашние победы над «Риекой» (1:0) и «Легией» (2:1) и тем самым заработав путёвку в 1/16 финала. «Ноа» — первый клуб в истории армянского футбола, который сыграет в плей-офф еврокубка.

При этом чемпионатом «Ноа», похоже, ради ЛК пришлось пожертвовать: в своей лиге действующий чемпион идёт лишь на пятом месте после 14 игр и отстаёт от лидера уже на 11 очков. В Армении сейчас межсезонье, поэтому клуб уже два месяца не играл в официальных матчах — лишь провёл пять товарок в январе-феврале, из которых выиграл только одну. Кстати, именно за «Ноа» играет один из трёх лучших бомбардиров Лиги конференций босниец Нардин Мулахусейнович, отличившийся в пяти из шести игр общего этапа (5+1).

«АЗ Алкмар»

Нидерландский клуб вышел в плей-офф ЛК с 14-го места на общем этапе, набрав 10 очков в 6 матчах благодаря победам над «Слованом» (1:0), «Шелбурном» (2:0) и «Дритой» (3:0), а также ничьей с «Ягеллонией» (0:0). Оба поражения АЗ потерпел на выезде — от «АЕК» из Ларнаки (0:4) и «Кристал Пэлас» (1:3). В Нидерландах, в отличие от Армении, зимней паузы в футбольном сезоне не предусмотрено, поэтому АЗ держит игровой тонус и всю зиму рубится и в чемпионате (идёт там 6-м), и в Кубке страны (уже добрался до полуфинала).

С последнего тура Лиги конференций «Алкмар» сыграл 10 матчей во внутренних турнирах, потерпев три поражения. Примечательно, что в середине января клуб решил «из-за неудовлетворительных результатов» уволить главного тренера Маартена Мартенса, которого не спасла даже разгромная победа 6:0 над «Аяксом» в Кубке. До конца сезона команду возглавляет Лерой Эхтельд, при котором АЗ проиграл лишь один матч из шести (1:3 с «Неймегеном» в конце января) и во всех непременно забивал.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35.