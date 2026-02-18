Армянский «Ноа» сыграет против АЗ из Нидерландов в первом матче стыкового раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 февраля, начало — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Ноа — АЗ с коэффициентом для ставки за 2.35.
«Ноа»
Путь в плей-офф: Клуб из Армении в основном этапе Лиги конференций занял 19 место, набрав 8 очков. В 6 матчах еврокубка «Ноа» одержал 2 победы, сыграл 2 встречи вничь и в 2 поединках проиграл.
В основной сетке ЛК «Ноа» переиграл «Легию» (2:1), «Риеку» (1:0) и сыграл вничью с «Абердином» (1:1), «Университатей Крайовой» (1:1).
Последние матчи: Зимнее межсезонье «Ноа» решил восполнить играми в товарищеских встречах. Перед стартом в поединке с АЗ, армянский клуб разошелся миром с «Астаной» (0:0) в контрольной игре.
В остальных матчах еврокубка «Ноа» одержал победу в матче против хорватской «Риеки» (1:0) и сыграл вничью с клубом «Университатя Крайова» (1:1), а также уступил чешскому клубу «Сигма» (1:2).
Не сыграют: Португальский форвард «Ноа» Гонсалу Грегориу пропустит игру против АЗ из-за травмы колена.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Ноа» не может выиграть на протяжении четырех матчей подряд: 2 ничьи и 2 поражения.
АЗ
Путь в плей-офф: АЗ вышел в 1/16 финала Лиги конференций с 14 места, в 6 матчах клуб из Нидерландов набрал 10 очков: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.
«Алкмар» в Лиге конференций одержал победы в матчах против «Шелбурна» (2:0), «Дриты» (3:0), «Слован» (1:0) и сыграл вничью с «Ягеллонией» (0:0).
Последние матчи: После заключительного тура основного этапа Лиги конференций АЗ провел 10 матчей в рамках чемпионата и Кубка Нидерландов. «Алкмарцы» в последней встрече внутреннего первенства переиграли «Эксельсиор» (2:1).
Не сыграют: Игру из-за травмы пропустят Сейя Майкума, Йорди Класи, Денсо Касиус. Мексиканец Матео Хавез Гарсия пропустит встречу из-за перебора жёлтых карточек.
Состояние команды: В последних матчах на внутренней арене АЗ одержал 5 побед, сыграли 2 встречи вничью и в 3 поединках потерпели поражения.
Статистика для ставок
- «Ноа» вышел в плей-офф Лиги конференций с 19-го места
- АЗ вышел в плей-офф Лиги конференций с 14-го места
- «Ноа» и АЗ ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу АЗ ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.90, а победа «Ноа» — в 3.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.
Прогноз: В четырёх успешных матчах Лиги конференций АЗ не пропустил ни одного мяча и забив 6 голов в сетку ворот своих соперников.
Ставка: АЗ не пропустит с коэффициентом 2.35.
Прогноз: Футболисты АЗ в среднем за матч забивают по 2 мяча, а «Ноа» по 1 голу. Соперники вполне могут сыграть на низах в предстоящем поединке.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.