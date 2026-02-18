прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.35

Армянский «Ноа» сыграет против АЗ из Нидерландов в первом матче стыкового раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 февраля, начало — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Ноа — АЗ с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Ноа»

Путь в плей-офф: Клуб из Армении в основном этапе Лиги конференций занял 19 место, набрав 8 очков. В 6 матчах еврокубка «Ноа» одержал 2 победы, сыграл 2 встречи вничь и в 2 поединках проиграл.

В основной сетке ЛК «Ноа» переиграл «Легию» (2:1), «Риеку» (1:0) и сыграл вничью с «Абердином» (1:1), «Университатей Крайовой» (1:1).

Последние матчи: Зимнее межсезонье «Ноа» решил восполнить играми в товарищеских встречах. Перед стартом в поединке с АЗ, армянский клуб разошелся миром с «Астаной» (0:0) в контрольной игре.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В остальных матчах еврокубка «Ноа» одержал победу в матче против хорватской «Риеки» (1:0) и сыграл вничью с клубом «Университатя Крайова» (1:1), а также уступил чешскому клубу «Сигма» (1:2).

Не сыграют: Португальский форвард «Ноа» Гонсалу Грегориу пропустит игру против АЗ из-за травмы колена.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Ноа» не может выиграть на протяжении четырех матчей подряд: 2 ничьи и 2 поражения.

АЗ

Путь в плей-офф: АЗ вышел в 1/16 финала Лиги конференций с 14 места, в 6 матчах клуб из Нидерландов набрал 10 очков: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

«Алкмар» в Лиге конференций одержал победы в матчах против «Шелбурна» (2:0), «Дриты» (3:0), «Слован» (1:0) и сыграл вничью с «Ягеллонией» (0:0).

Последние матчи: После заключительного тура основного этапа Лиги конференций АЗ провел 10 матчей в рамках чемпионата и Кубка Нидерландов. «Алкмарцы» в последней встрече внутреннего первенства переиграли «Эксельсиор» (2:1).

Не сыграют: Игру из-за травмы пропустят Сейя Майкума, Йорди Класи, Денсо Касиус. Мексиканец Матео Хавез Гарсия пропустит встречу из-за перебора жёлтых карточек.

Состояние команды: В последних матчах на внутренней арене АЗ одержал 5 побед, сыграли 2 встречи вничью и в 3 поединках потерпели поражения.

Статистика для ставок

«Ноа» вышел в плей-офф Лиги конференций с 19-го места

АЗ вышел в плей-офф Лиги конференций с 14-го места

«Ноа» и АЗ ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу АЗ ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.90, а победа «Ноа» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.

Прогноз: В четырёх успешных матчах Лиги конференций АЗ не пропустил ни одного мяча и забив 6 голов в сетку ворот своих соперников.

2.35 АЗ не пропустит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Ноа» — АЗ позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: АЗ не пропустит с коэффициентом 2.35.

Прогноз: Футболисты АЗ в среднем за матч забивают по 2 мяча, а «Ноа» по 1 голу. Соперники вполне могут сыграть на низах в предстоящем поединке.

2.00 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ноа» — АЗ принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.