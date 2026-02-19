Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о совместной работе с аргентинским нападающим Лионелем Месси в составе «ПСЖ».

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

«Играть с Месси в "ПСЖ" было невероятно. Он один из величайших игроков в истории футбола. Но самое большое впечатление на меня произвело то, какой он замечательный человек вне поля. Это лучший из всех, действительно фантастическая личность. Сотрудничество с ним стало одним из самых ярких событий в моей карьере», — цитирует итальянского вратаря пресс-служба «Манчестер Сити».

Доннарумма выступает за «горожан» с сентября 2025 года и уже успел зарекомендовать себя как один из ключевых игроков команды. В сезоне 2025/26 он принял участие в 30 матчах, пропустив 27 голов и сохранив свои ворота в неприкосновенности в 13 из них.