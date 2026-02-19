«Брайтон» проявляет интерес к приобретению нападающего «Кельна» Саида Эль Мала, как сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Саид Эль Мала globallookpress.com

Англичане намерены опередить «Баварию» в борьбе за спортивные права на 19-летнего футболиста. Кроме того, «Брайтон» рассматривает возможность подписания его 20-летнего брата Малека Эль Мала, который выступает за молодежную команду «козлов».

В сезоне 2025/2026 Саид Эль Мала, забив семь голов и отдав одну результативную передачу в 24 матчах, продемонстрировал свои способности. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.