Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил работу главного тренера «манкунианцев» Майкла Каррика.

Майкл Каррик — главный тренер «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Мы уже это проходили и пробовали разных тренеров: Моуринью, ван Гала, тен Хага, Аморима. И я считаю, что в том, чтобы оставить Кэррика, есть смысл. Не только потому, что мы играли вместе и дружим, но и потому, что он по-настоящему успокоил команду.

То, что тренером работает кто-то, кто знает клуб и переживает за него, оказывает очень большое влияние. Майкл хорошо справляется с управлением составом.

Он влияет на весь состав и весь клуб. Мы порой слишком быстро отказываемся от того, что прямо перед нами, и говорим, что вот есть тренер из Турции или из Испании, который приедет и сделает вот это, хотя на самом деле этому тренеру клуб неинтересен. Кэррик же как минимум заложит фундамент, на котором клуб может продолжать строительство, когда у него снова появится вся инфраструктура — через два или три года», — приводит слова Руни ESPN.

После 26-и туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в таблице с 45-ю очками в активе.«Красные дьяволы» отстают от лидерства в чемпионате на 12 баллов.