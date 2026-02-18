«Ньюкасл» одержал уверенную победу над «Карабахом» (6:1) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Энтони Гордон — игрок «Ньюкасла» globallookpress.com

В составе «сорок» покер оформил Энтони Гордон, отличившись на 3-й, 32-й, 34-й и 45+1-й минутах встречи.

Еще по голу у «Ньюкасла» записали на свой счет Малик Тшау на 8-й минуте и Джейкоб Мёрфи на 72-й минуте.

Единственный гол в составе «Карабаха» записал на свой счет Элвин Джафаргулиев на 55-й минуте.

Результат матча Карабах Агдам 1:6 Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 0:1 Энтони Гордон 3' 0:2 Малик Тшау 8' 0:3 Энтони Гордон 32' пен. 0:4 Энтони Гордон 34' 0:5 Энтони Гордон 45+1' пен. 0:6 Джейкоб Мёрфи 72' Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Элвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Леандру Андраде ( Бадави Гусейнов 46' ), Джонатан Монтьель ( Эммануэль Аддай 85' ), Абделла Зубир, Камило Дуран ( Муса Гурбанлы 88' ) Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Малик Тшау, Киран Триппьер ( Жоэлинтон 77' ), Харви Льюис Барнс ( Sean Neave 88' ), Джозеф Уиллок ( Джейкоб Мёрфи 68' ), Сандро Тонали, Льюис Холл, Энтони Гордон ( Джейкоб Рэмси 68' ), Ник Вольтемаде, Энтони Эланга ( Уильям Осула 68' ) Жёлтая карточка: Малик Тшау 77' (Ньюкасл)

Статистика матча 2 Удары в створ 14 3 Удары мимо 3 42 Владение мячом 58 8 Угловые удары 6 0 Офсайды 1 10 Фолы 10

Ответный матч между этими командами состоится 24-го февраля в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия).