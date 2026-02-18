«Ньюкасл» одержал уверенную победу над «Карабахом» (6:1) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.
В составе «сорок» покер оформил Энтони Гордон, отличившись на 3-й, 32-й, 34-й и 45+1-й минутах встречи.
Еще по голу у «Ньюкасла» записали на свой счет Малик Тшау на 8-й минуте и Джейкоб Мёрфи на 72-й минуте.
Единственный гол в составе «Карабаха» записал на свой счет Элвин Джафаргулиев на 55-й минуте.
Результат матча
КарабахАгдам1:6НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
0:1 Энтони Гордон 3' 0:2 Малик Тшау 8' 0:3 Энтони Гордон 32' пен. 0:4 Энтони Гордон 34' 0:5 Энтони Гордон 45+1' пен. 0:6 Джейкоб Мёрфи 72'
Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Элвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Леандру Андраде (Бадави Гусейнов 46'), Джонатан Монтьель (Эммануэль Аддай 85'), Абделла Зубир, Камило Дуран (Муса Гурбанлы 88')
Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Малик Тшау, Киран Триппьер (Жоэлинтон 77'), Харви Льюис Барнс (Sean Neave 88'), Джозеф Уиллок (Джейкоб Мёрфи 68'), Сандро Тонали, Льюис Холл, Энтони Гордон (Джейкоб Рэмси 68'), Ник Вольтемаде, Энтони Эланга (Уильям Осула 68')
Жёлтая карточка: Малик Тшау 77' (Ньюкасл)
Ответный матч между этими командами состоится 24-го февраля в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия).