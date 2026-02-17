18 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Карабах» и «Ньюкасл». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Карабах — Ньюкасл с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Карабах»

Турнирное положение: «Скакуны» проводят вполне продуктивный сезон. Команда финишировала на 22 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Карабах» набрал 10 очков в 8 матчах. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.«Скакуны» одолели «Имишли» (1:0).

До того команда разделалась с «Шамахы» (2:1). А вот перед этим она с таким же счетом уступила тому же оппоненту.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Карабах» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Скакуны» нынче выглядят симпатично. Команда победила 2 раза кряду.

Причем «Карабах» в Лиге чемпионов пропускает в среднем чаще 2 мячей за матч. Агдамцы и так уже прыгнули выше головы.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.«Скакуны» постараются дать бой полпреду АПЛ.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» нынче выглядят довольно скромно. Команда заняла итоговое 12 место в турнирной таблице главного клубного турнира Старого Света.

Причем «Ньюкасл» набрал 14 зачетных баллов. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.«Сороки» переиграли «Астон Виллу» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Тоттенхэму» (2:1). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Брентфорду» (2:3).

При этом «Ньюкасл» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Бруно, Жоэлинтон, Фабиан Шер — травмированы.

Состояние команды: «Сороки» нынче улучшили свои результаты. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Ньюкасл» в среднем пропускает гол за матч. Да и в кадровом плане у команды без пробоин не обходится.

Приличный сезон выдает Энтони Гордон. В его активе значится уже 6 мячей в главном клубном турнире Европы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается продлить свой победный сериал.

Почему это абсолютно точно будет крутой матч

Факт первый: это клуб, у которого нет дома

«Карабах» — единственный участник Лиги чемпионов, который не играет в своём родном городе. Клуб из Агдама, Карабахский регион Азербайджана. 23 июля 1993 года, во время Первой карабахской войны, Агдам был захвачен. Стадион «Имарет» разрушен артиллерийским огнём. Всё население города — 40 000 человек — бежало. Агдам превратился в крупнейший город-призрак в мире.

В тот же год, 1993-й, «Карабах» выиграл чемпионат и Кубок Азербайджана. Будучи уже клубом-беженцем.

С тех пор «Карабах» играет в Баку — в 360 километрах от дома. Домашние матчи ЛЧ проводит на 68-тысячном Республиканском стадионе, хотя для внутреннего чемпионата использует «Азерсун Арену» на 5 800 мест. Средняя посещаемость азербайджанской лиги — 1 500 человек. Но когда «Карабах» играл с «Ромой» в ЛЧ 2017 года — пришло 67 200.

Болельщики «Карабаха» — в основном потомки беженцев из Агдама и Карабахского региона. До недавнего времени клуб каждую неделю отправлял старый автобус из Баку в лагеря беженцев у линии соприкосновения, чтобы привезти болельщиков на матчи. Прозвище клуба — Qaçqın Klub, «клуб-беженец». Официальное — Atlilar, «Всадники».

Факт второй: €30 миллионов — больше, чем весь клуб стоил ещё недавно

Призовые «Карабаха» за групповой этап составили около €30 млн — больше, чем годовой операционный доход клуба. Football Benchmark отмечает, что это создаёт «финансовый риск зависимости»: клуб, попробовавший такие деньги, начинает строить бюджет в расчёте на регулярное участие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал специальный указ о выделении «Карабаху» $2,9 млн из президентского резервного фонда за выход в лиговую фазу. Когда глава государства выпускает указ из-за футбольного результата — это не просто спорт.

А главный тренер клуба — Гурбан Гурбанов. Он руководит «Карабахом» с 2008 года. 17 лет. За это время клуб выиграл 12 чемпионатов из последних 13, впервые в истории попал в ЛЧ (2017), дошёл до четвертьфинала Лиги Европы и теперь — в нокаут-раунд ЛЧ. Гурбанов — рекордсмен по голам за сборную Азербайджана. Его имя — Гурбан — переводится как «жертва».

Факт третий: «Ньюкасл» — фаворит. Но фавориты тут проигрывают

Букмекеры выводят «Ньюкасл» фаворитом. Логично: АПЛ, глубокая скамейка, Гордон с шестью голами, Тонали, забивший дубль «Астон Вилле» в субботу.

Но.«Карабах» выиграл 8 из последних 10 двухматчевых европейских противостояний. Дома выиграл 4 из 7 последних матчей ЛЧ. Обыграл «Бенфику» с 0:2. Сыграл вничью с «Челси».

А «Ньюкасл» не сохранял сухой счёт в семи матчах подряд. На выезде в ЛЧ пропускал в трёх из четырёх игр. И летит через полконтинента без ключевых полузащитников.

Yardbarker точно подметил: «Баку — это не обычный выезд. „Карабах» превращает матчи „надо победить« в нервные, хаотичные, неудобные вечера. И если „Ньюкасл» не включится с первых минут — один момент может решить всю пару«.

Статистика для ставок

Обе команды победили в 2 своих последних матчах

"Карабах" в Лиге чемпионов в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

"Ньюкасл" в Лиге чемпионов забивает в среднем 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров "Ньюкасл" в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: "Ньюкасл" априори обязан обыгрывать агдамцев, и явно будет активно атаковать.

Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же мотивированы продолжить свой выигрышный сериал.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

