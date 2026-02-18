«Карабах» впервые в истории добрался до плей-офф Лиги чемпионов, а «Ньюкасл» возвращается в еврокубковую весну с амбициями пройти дальше. Первый матч противостояния пройдёт на стадионе имени Тофика Бахрамова, и хозяева постараются увезти в Англию интригу перед ответной встречей на «Сент-Джеймс Парк». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+3' Перерыв! «Ньюкасл» забил в первом тайме пять и, скорее всего, уже решил все вопросы о выходе в 1/8. Но у «Карабаха» ещё есть тайм, чтобы сократить отставание перед ответной игрой. Отдыхаем 15 минут!

45+1' ГОЛ! Пятый забивает с пенальти Гордон, покер Энтони! В этот раз решил пробил в правый верхний угол, Кохальский снова не дотянулся. 0:5!

45' Добавлено 3 минуты.

44' Ещё один пенальти в ворота «Карабаха»! Гордон пробросил мяч мимо Кохальского и получил по ногам от вратаря.

43' Бёрн нарушил правила на Кохальском в борьбе за мяч.

42' Триппьер в створ закручивал с углового, Кохальский перевёл мяч через перекладину.

Статистика матча 0 Удары в створ 11 0 Удары мимо 1 49 Владение мячом 51 4 Угловые удары 6 4 Фолы 5

41' Эланга навесил после скидки Триппьера, Бёрн пробил головой – в руки Кохальскому.

40' Эланга заработал штрафной в ответной атаке, Триппьер будет подавать.

39' Поуп забрал мяч после навеса с угла поля.

38' Вольтемаде красиво ушёл от защитника у штрафной, но обострить атаку не получилось.

36' «Ньюкасл» чуть снизил темп, контролируют матч гости.

34' ГОООООЛ! И тут же четвёртый! Энтони Гордон подкараулил ошибку защитника, убежал в штрафную, обыграл вратаря и покатил мяч в пустые ворота. 0:4, кажется, с результатом двухматчевого противостояния всё ясно.

32' ГОООООЛ! Третий забивает «Ньюкасл»! Гордон сильно пробил в левый угол, Кохальский коснулся мяча, но не смог отразить удар. 0:3!

31' Пенальти в ворота «Карабаха»! Казалось, что рука Силвы была опорной и он на неё приземлялся, но арбитр посчитал по-другому.

30' К монитору идёт арбитр, есть вероятность, что Силва рукой блокировал удар Барнса.

29' Барнс в касание бил с линии штрафной, защитник вовремя прыгнул в подкат и заблокировал удар! Ещё и удар Уиллока тут же накрыли.

28' Ещё раз тащит Кохальский! Гордон пытался проткнуть мяч в сетку мимо вратаря и Медины, успел выставить руку вратарь!

27' Бёрн выбил мяч в аут после навеса с угла поля.

26' Угловой заработал «Карабах».

25' Барнс в отличной позиции прямо перед вратарём получил мяч, но Кохальский вовремя вышел и закрыл ближний угол!

24' Болт столкнулся с Тонали на правом фланге, арбитр не фиксирует нарушение.

22' У «Карабаха» Болт вышел вместо Мустафазаде.

21' Мустафазаде на газоне, кажется, не сможет он продолжить игру. Врачи уже на поле, оказывают помощь игроку «Карабаха».

20' Холл в ворота крутил со штрафного, Кохальский успел среагировать и отразить удар!

19' Эланга заработал штрафной на правом фланге.

17' Гордон головой не дотянулся до мяча после подачи Тонали.

16' Угловой заработал «Ньюкасл».

14' И снова выручил Кохальский! Гордон мог оформлять дубль, отлично сыграл вратарь.

13' Кохальский успел накрыть Барнса на углу вратарской! Не дал забить третий.

12' У Триппьера не получился прострел с правого фланга.

09' ГООООООЛ! Второй забивает «Ньюкасл»! Тшау выпрыгнул выше всех после навеса Триппьера и головой отправил мяч в дальний угол. 0:2, блестящий старт для гостей.

08' Барнс в касание пробил после скидки Уиллока, Кохальский на месте!

07' Снова Поуп забрал мяч на выходе после навеса.

06' Угловой заработал «Карабах».

05' Монтиель с левой простреливал от лицевой линии, в руки Поупу пришёл мяч.

03' ГОООООООЛ! Впереди «Ньюкасл»! Дэн Бёрн левой ногой вырезал передачу на ход Гордону, а тот без проблем переиграл вратаря ударом в дальний угол. 0:1!

02' Барнс с острого угла бил, Кохальский накрыл мяч.

01' «Ньюкасл» начал с центра, поехали!

До матча

20:45 Около 7 градусов сегодня в Баку, а качество поля, по информации сайта УЕФА, отличное.

20:35 Стартовые составы команд:

«Карабах»: Кохальский, Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Педро Бикальо, Янкович, Леандро Андраде, Монтиель, Зубир, Дуран.

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Тшау, Бёрн, Холл, Уиллок, Тонали, Эланга, Вольтемаде, Барнс, Гордон.

20:20 Судейская бригада матча «Карабах» — «Ньюкасл»: главный арбитр — Эспен Эскос (Норвегия); ассистенты — Ян Эрик Энган (Норвегия), Исаак Элиас Башевкин (Норвегия); видеоарбитр — Роб Диперинк (Нидерланды); ассистент видеоарбитра — Деннис Хиглер (Нидерланды); четвёртый судья — Сигурд Крингстад (Норвегия).

«Карабах»

Команда Гурбана Гурбанова уже переписала историю азербайджанского футбола. До нынешнего сезона «Карабах» ни разу не побеждал в основной сетке Лиги чемпионов, а теперь не только взял три очка, но и вышел в плей-офф, став первым клубом страны, добравшимся до этой стадии. Победы над «Бенфикой», «Копенгагеном» и «Айнтрахтом» создали задел, который позволил не беспокоиться о разгроме 0:6 от «Ливерпуля» в заключительном туре.

Домашние матчи стали ключом к успеху. В Баку «Карабах» забивал не менее двух мячей в четырёх встречах общего этапа — 2:0 с «Копенгагеном», 3:2 с «Айнтрахтом», 2:2 с «Челси», 2:4 с «Аяксом». Даже в проигранных играх команда сохраняла агрессию впереди, что подчёркивает её стиль.

При этом статистика против английских клубов остаётся тревожной: семь поражений и одна ничья в восьми матчах до встречи с «Челси» в этом сезоне. Но именно ничья 2:2 с лондонцами показывает, что «Карабах» способен играть без страха против представителей АПЛ, особенно при поддержке своих трибун.

«Ньюкасл»

Для команды Эдди Хау это тоже новый опыт, первый плей-офф Лиги чемпионов в современной истории клуба. Англичане были близки к прямому выходу в 1/8 финала, но ничья с «ПСЖ» отбросила их в зону стыковых матчей. В гостях «сороки» не слишком убедительны, после победы над «Юнион Сен-Жиллуаз» они не выигрывали три подряд выездных встречи в турнире — поражение в Марселе и ничьи в Леверкузене и Париже.

В атаке многое держится на Энтони Гордоне и Харви Барнсе. На их счету 13 из 17 голов команды в этом розыгрыше — 76 процентов результативных действий «Ньюкасла» так или иначе связаны с этой парой. Гордон уже забил шесть мячей и отдал две передачи, и именно он остаётся главным козырем англичан в переходных фазах.

Кадровая ситуация у гостей сложнее. Травмированы Бруну Гимарайнш, Жоэлинтон, Тино Ливраменто, Фабиан Шер и Эмиль Крафт, под вопросом Ботман и ещё несколько игроков. На фоне плотного календаря Хау придётся балансировать между осторожностью и необходимостью увезти из Баку результат, который позволит чувствовать себя спокойно дома.

Очные встречи

Матч в Баку станет первым официальным противостоянием «Карабаха» и «Ньюкасла» в еврокубках. Для азербайджанского клуба это десятая встреча с английскими командами, ранее англичане оставались непобеждёнными.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.