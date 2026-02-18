18 февраля в Буде состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором «Буде-Глимт» примет миланский «Интер». Старт встречи в 23:00 мск.
«Интеру», несмотря на его статус фаворита, нужно быть сегодня осторожнее. «Буде-Глимт» выдал отличные результаты в конце Этапа лиги, победив «Манчестер Сити» (3:1) и «Атлетико» (2:1).
Как бы там ни было, миланцы в прекрасной форме. На их счету уже 6 побед подряд во всех турнирах. «Нерадзурри» имеют хорошую оборону, которая допускает мало результативных ошибок. Последним крупным фиаско для гостей стали домашние 1:3 от «Арсенала». В основном «Интер» показывает стабильную игру, что может сыграть важную роль в достижении успеха.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Коэффициенты букмекеров: 4.50 на победу «Буде-Глимт», 4.20 на ничью, 1.70 на победу «Интера».
- Искусственный интеллект пророчит «Интеру» уверенную крупную победу со счетом 5:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.
