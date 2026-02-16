В матче 25-го тура итальянской Серии А «Наполи» и «Рома» сыграли вничью 2:2.

Доньелл Мален
Доньелл Мален globallookpress.com

Открыли счет в игре римляне усилиями Доньелла Малена на 7-й минуте, но на 40-й минуте Леонардо Спинаццола снова сделал результат равным.

«Рома» вновь вышла вперед на 71-й минуте благодаря голу того же Малена на 71-й минуте, но Алиссон Сантос на 82-й минуте восстановил статус-кво.

Результат матча

НаполиНеапольНаполи2:2РомаРомаРим
0:1 Дониелл Мален 7' 1:1 Леонардо Спинаццола 40' 1:2 Дониелл Мален 71' пен.
Наполи:  Ваня Милинкович-Савич,  Сэм Бёкема,  Амир Ррахмани,  Алессандро Буонджорно,  Мигель Гутьеррес,  Леонардо Спинаццола (Матиас Оливера 70'),  Элиф Элмас (Билли Гилмор 79'),  Станислав Лоботка,  Антонио Вергара,  Маттео Политано (Паскуале Маццокки 84'),  Расмус Хёйлунн
Рома:  Миле Свилар,  Зеки Челик,  Даниэле Гиларди,  Эван Н'Дика,  Джанлука Манчини,  Лоренцо Пеллегрини (Нейл Эль-Айнауи 65'),  Уэсли Франса (Константинос Цимикас 72'),  Никколо Писилли (Лоренсо Вентурино 65'),  Бриан Кристанте,  Дониелл Мален (Робиньо Ваз 73'),  Брайан Сарагоса (Матиас Соуле 46')
Жёлтые карточки:  Амир Ррахмани 69'  —  Джанлука Манчини 26'

По итогам данной встречи команды остались при своих: «Наполи» (50 очков) — третий, «Рома» (47) — четвертая.