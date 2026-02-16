В матче 25-го тура итальянской Серии А «Наполи» и «Рома» сыграли вничью 2:2.

Доньелл Мален globallookpress.com

Открыли счет в игре римляне усилиями Доньелла Малена на 7-й минуте, но на 40-й минуте Леонардо Спинаццола снова сделал результат равным.

«Рома» вновь вышла вперед на 71-й минуте благодаря голу того же Малена на 71-й минуте, но Алиссон Сантос на 82-й минуте восстановил статус-кво.

Результат матча Наполи Неаполь 2:2 Рома Рим 0:1 Дониелл Мален 7' 1:1 Леонардо Спинаццола 40' 1:2 Дониелл Мален 71' пен. Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Сэм Бёкема, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Мигель Гутьеррес, Леонардо Спинаццола ( Матиас Оливера 70' ), Элиф Элмас ( Билли Гилмор 79' ), Станислав Лоботка, Антонио Вергара, Маттео Политано ( Паскуале Маццокки 84' ), Расмус Хёйлунн Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Даниэле Гиларди, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини ( Нейл Эль-Айнауи 65' ), Уэсли Франса ( Константинос Цимикас 72' ), Никколо Писилли ( Лоренсо Вентурино 65' ), Бриан Кристанте, Дониелл Мален ( Робиньо Ваз 73' ), Брайан Сарагоса ( Матиас Соуле 46' ) Жёлтые карточки: Амир Ррахмани 69' — Джанлука Манчини 26'

Статистика матча 6 Удары в створ 2 0 Удары мимо 3 62 Владение мячом 38 1 Угловые удары 1 1 Офсайды 2 12 Фолы 13

По итогам данной встречи команды остались при своих: «Наполи» (50 очков) — третий, «Рома» (47) — четвертая.