В матче 25-го тура итальянской Серии А «Наполи» и «Рома» сыграли вничью 2:2.
Открыли счет в игре римляне усилиями Доньелла Малена на 7-й минуте, но на 40-й минуте Леонардо Спинаццола снова сделал результат равным.
«Рома» вновь вышла вперед на 71-й минуте благодаря голу того же Малена на 71-й минуте, но Алиссон Сантос на 82-й минуте восстановил статус-кво.
Результат матча
НаполиНеаполь2:2РомаРим
0:1 Дониелл Мален 7' 1:1 Леонардо Спинаццола 40' 1:2 Дониелл Мален 71' пен.
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Сэм Бёкема, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Мигель Гутьеррес, Леонардо Спинаццола (Матиас Оливера 70'), Элиф Элмас (Билли Гилмор 79'), Станислав Лоботка, Антонио Вергара, Маттео Политано (Паскуале Маццокки 84'), Расмус Хёйлунн
Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Даниэле Гиларди, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини (Нейл Эль-Айнауи 65'), Уэсли Франса (Константинос Цимикас 72'), Никколо Писилли (Лоренсо Вентурино 65'), Бриан Кристанте, Дониелл Мален (Робиньо Ваз 73'), Брайан Сарагоса (Матиас Соуле 46')
Жёлтые карточки: Амир Ррахмани 69' — Джанлука Манчини 26'
По итогам данной встречи команды остались при своих: «Наполи» (50 очков) — третий, «Рома» (47) — четвертая.