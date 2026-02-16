Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о взаимоотношениях с президентом «Реала» Флорентино Пересом перед очной встречей в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Жозе Моуринью — главный тренер «Бенфики» globallookpress.com

«В последний раз мы говорили с Флорентино, когда я только пришёл в "Бенфику", он поздравил меня. Надеюсь, завтра он посетит игру. У нас с ним замечательная дружба, нет нужды это скрывать.

Президент и Хосе Анхель (генеральный директор "Реала") сказали мне, что я ухожу из клуба перед наступлением светлых времён, пройдя через тяжёлый период. Но я решил, что пора было уйти, поскольку нет ничего важнее семьи. Порой этот период был жестоким, но то, что происходило дальше, является не только моей заслугой, но и всех, кто там был.

Возможно, я один из немногих тренеров, которые не были уволены из "Реала". Если ты уходишь из клуба по своей инициативе, то делаешь это с чистой совестью», — приводит слова Моуринью Marca.

Первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» состоится завтра, 17-го февраля в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.