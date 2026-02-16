«Рома» инициировала процесс выкупа нападающего Дониэлла Малена, который в настоящее время принадлежит «Астон Вилле». Клуб готов активировать опцию выкупа за 25 миллионов евро. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Дониэлл Мален globallookpress.com

Обязательный выкуп игрока будет осуществлен при выполнении двух условий: «Рома» должна попасть в Лигу чемпионов или Лигу Европы, а Мален должен сыграть не менее 50 процентов матчей до июня. Кроме того, «Астон Вилла» получит 10-процентную долю от любой последующей перепродажи футболиста.

Дониэлл Мален успел провести пять матчей за «Рому», забив в них пять голов. Команда находится на четвертом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 47 очков после 25 туров.