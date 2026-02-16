«Рома» инициировала процесс выкупа нападающего Дониэлла Малена, который в настоящее время принадлежит «Астон Вилле». Клуб готов активировать опцию выкупа за 25 миллионов евро. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.
Обязательный выкуп игрока будет осуществлен при выполнении двух условий: «Рома» должна попасть в Лигу чемпионов или Лигу Европы, а Мален должен сыграть не менее 50 процентов матчей до июня. Кроме того, «Астон Вилла» получит 10-процентную долю от любой последующей перепродажи футболиста.
Дониэлл Мален успел провести пять матчей за «Рому», забив в них пять голов. Команда находится на четвертом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 47 очков после 25 туров.