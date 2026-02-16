В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле победил «Ниццу» со счетом 2:0.

Открыл счет в игре на 45-й минуте Корентен Толиссо, а окончательный результат на табло установил Ной Нарти на 64-й минуте.

Результат матча Лион Лион 2:0 Ницца Ницца 1:0 Корентин Толиссо 45+1' 2:0 Ноа Нарти 64' Лион: Доминик Грейф, Ханс Хатебур, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Абнер Винисиус, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Таннер Тессманн, Тайлер Мортон, Корентин Толиссо ( Халес Мера 66' ), Павел Шульц ( Роман Яремчук 81' ), Ноа Нарти Ницца: Максим Дюпе, Данте ( Абдулай Джума Бах 74' ), Kojo Peprah Oppong, Жонатан Клосс, Том Луше ( Хишем Будауи 75' ), Морган Сансон ( Исак Янссон 83' ), Шарль Ванхаутте, Элье Ваи ( Kail Boudache 6' ), Софьян Диоп, Мохамед-Али Чо ( Kevin Carlos 75' ), Али Абди Жёлтые карточки: Эйнсли Мэйтленд-Найлс 45+4', Таннер Тессманн 52', Абнер Винисиус 87' — Морган Сансон 21'

Статистика матча 2 Удары в створ 3 4 Удары мимо 4 56 Владение мячом 44 6 Угловые удары 5 15 Фолы 12

«Лион» набрал 45 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. В активе «Ниццы» осталось 23 очка и 14-я строчка.