В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле победил «Ниццу» со счетом 2:0.
Открыл счет в игре на 45-й минуте Корентен Толиссо, а окончательный результат на табло установил Ной Нарти на 64-й минуте.
Результат матча
ЛионЛион2:0НиццаНицца
1:0 Корентин Толиссо 45+1' 2:0 Ноа Нарти 64'
Лион: Доминик Грейф, Ханс Хатебур, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Абнер Винисиус, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Таннер Тессманн, Тайлер Мортон, Корентин Толиссо (Халес Мера 66'), Павел Шульц (Роман Яремчук 81'), Ноа Нарти
Ницца: Максим Дюпе, Данте (Абдулай Джума Бах 74'), Kojo Peprah Oppong, Жонатан Клосс, Том Луше (Хишем Будауи 75'), Морган Сансон (Исак Янссон 83'), Шарль Ванхаутте, Элье Ваи (Kail Boudache 6'), Софьян Диоп, Мохамед-Али Чо (Kevin Carlos 75'), Али Абди
Жёлтые карточки: Эйнсли Мэйтленд-Найлс 45+4', Таннер Тессманн 52', Абнер Винисиус 87' — Морган Сансон 21'
«Лион» набрал 45 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. В активе «Ниццы» осталось 23 очка и 14-я строчка.