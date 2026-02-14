прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.35

15 февраля в рамках 22-го тура французской Лиги 1 сыграют «Лион» и «Ницца». Начало встречи — в 22:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Лион — Ницца с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Лион»

Турнирное положение: Команда располагается на 3-й позиции в таблице Лиги 1 с 42 очками в активе после 21-го тура. «Лион» отстает от лидерства в чемпионате на 9 баллов.

К тому же, команда довольно неплохо выступает на своем поле, занимая по этому показателю 3-е место в лиге. «Лион» набрал 24 очка из 30-и возможных дома.

Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Нант» со счетом 1:0, забив победный гол на 25-й минуте. До этого «Лион» одолел «Лаваль» (2:0) в Кубке Франции.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 12 матчей подряд. За этот отрезок «Лион» 6 раз подряд победил именно в Лиге 1.

Не сыграют: Эндрик (красная карточка), Фофана, Гонсалвес, Клюйверт, Мангаля, Нуамах, Тальяфико и Яремчук (у всех — травмы).

Состояние команды: Исходя из того, что «Лион» довел свою победную серию уже до 6-и матчей в Лиге 1. У команды есть возможность побороться за лидерство в чемпионате.

В составе «Лиона» продолжает феерить полузащитник Павел Шульц, который занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров лиги. За 19 встреч футболист забил 10 голов при 2-х голевых передачах.

«Ницца»

Турнирное положение: После 21-го тура в Лиге 1 команда занимает только 14-е место с 23 очками в активе. «Ницца» пока может ощущать себя комфортно, ведь опережает зону вылета на 9 баллов.

К тому же, команда не лучшим образом выступает в гостях, набрав всего 7 очков из 30-и возможных. По этому показателю «Ницца» занимает 15-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда сыграла вничью с «Монако» (0:0). Матчем ранее «Ницца» одолела «Монпелье» со счетом 3:2 и пробился в четвертьфинал Кубка Франции.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда проиграла только «Лудогорцу» (0:1) в Лиге чемпионов. За этот отрезок «Ницца» по 2 раза сыграла вничью и победила.

Не сыграют: Абдель Монем, Бард, Бомбито, Будауи, Кевин, Чо и Ндайшимие (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Ницца» начала выбираться из ямы, набирая важные очки. Команда еще может побороться за более высокое место, но главное отрываться от зоны вылета.

В последнем очном поединке «Ницца» сумела одолеть «Лион» со счетом 3:2, забив победный гол на 55-й минуте. Смогут ли гости повторить этот результат? Учитывая игру команды на чужом поле, это будет сделать очень тяжело...

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.10, а победа «Ниццы» — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.12 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды начнут встречу активно, забив несколько голов.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.35.

Прогноз: «Лион» продолжит свою победную серию.

Ставка: Победа «Лиона» с форой (-1) за 2.07.