Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 25-го тура итальянской Серии А против «Ромы» (2:2).

Антонио Конте — главный тренер «Наполи» globallookpress.com

«Отыграться дважды и удержать "Рому" — это уже само по себе серьезное достижение. Если бы это был боксерский поединок, уверен, мы бы победили по очкам. Получился зрелищный матч с высочайшей интенсивностью. Играть было непросто — обе команды прессинговали очень агрессивно.

Это была игра в английском стиле. Нам нужно продолжать в том же духе, понимая, что в ближайших 13 турах мы строим свое будущее. От того, как проведем этот отрезок, будет зависеть и наш следующий сезон, и то, в каком еврокубке мы сыграем.

Это будет непросто: наши конкуренты организованы, укомплектованы и обладают серьезными ресурсами. Но мы стараемся выходить за пределы собственных возможностей и двигаться вперед», — сказал Конте Football Italia.

После этого матча «Наполи» занимает 3-е место в таблице Серии А с 50-ю очками в активе. В следующем поединке неаполитанцы встретятся с «Аталантой» 22-го февраля.