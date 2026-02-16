Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 25-го тура итальянской Серии А против «Ромы» (2:2).

Антонио Конте — главный тренер «Наполи»
Антонио Конте — главный тренер «Наполи» globallookpress.com

«Отыграться дважды и удержать "Рому" — это уже само по себе серьезное достижение.  Если бы это был боксерский поединок, уверен, мы бы победили по очкам.  Получился зрелищный матч с высочайшей интенсивностью.  Играть было непросто — обе команды прессинговали очень агрессивно.

Это была игра в английском стиле.  Нам нужно продолжать в том же духе, понимая, что в ближайших 13 турах мы строим свое будущее.  От того, как проведем этот отрезок, будет зависеть и наш следующий сезон, и то, в каком еврокубке мы сыграем.

Это будет непросто: наши конкуренты организованы, укомплектованы и обладают серьезными ресурсами.  Но мы стараемся выходить за пределы собственных возможностей и двигаться вперед», — сказал Конте Football Italia.

После этого матча «Наполи» занимает 3-е место в таблице Серии А с 50-ю очками в активе.  В следующем поединке неаполитанцы встретятся с «Аталантой» 22-го февраля.