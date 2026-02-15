В матче 25-го тура Серии А «Торино» примет «Болонью» на стадионе «Олимпико» в Турине. Игра состоится 16 февраля в 20:00 мск.

«Торино» на прошлой неделе сыграл вничью с «Фиорентиной», а перед этим выиграл у «Лечче». Команда начала в Серии А беспроигрышную серию и попытается ее продолжить.

«Болонья» сейчас играет ниже ожидаемого. Команда проиграла 4 матча подряд в Серии А, вылетела из Кубка Италии, уступив «Лацио». «Борзые» неплохо играли против «Торино» в последнее время. Они победили в 3 из 5 поединков, сыграв дважды вничью. Используют ли они это в предстоящей встрече?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Котировки букмекеров: 3.10 на победу «Торино», 3.20 на ничью, 2.55 на победу «Болоньи».

Прогноз ИИ: матч закончится вничью со счетом 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Торино» — «Болонья» смотрите на LiveCup.Run.

