В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» со счетом 4:1.
На дубль Винисиуса с пенальти и голы Гонсало Гарсии и Федерико Вальверде гости ответили только точным ударом Микеля Оярсабаля с «точки».
Результат матча
Реал МадридМадрид4:1Реал СосьедадСан-Себастьян
1:0 Гонсало Гарсия 5' 1:1 Микель Оярсабаль 21' пен. 2:1 Винисиус Жуниор 25' пен. 3:1 Федерико Вальверде 31' 4:1 Винисиус Жуниор 48' пен.
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер (Давид Алаба 59'), Трент Александер-Арнольд (Даниэль Карвахаль 60'), Федерико Вальверде (Даниель Себальос 73'), Орельен Чуаэми (Jorge Cestero 79'), Эдуардо Камавинга (Браим Диас 73'), Арда Гюлер, Дин Хейзен, Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор, Alvaro Fernandez Carreras
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Айэн Муньос, Jon Martin, Хон Арамбуру, Микель Оярсабаль (Беньят Туррьентес 60'), Карлос Солер, Пабло Марин (Daniel Diaz Gandara 73'), Янхель Эррера (Орри Оускарссон 60'), Йон Горротксатеги, Игор Субельдия, Wesley Gassova Ribeiro Teixeira
Жёлтые карточки: Дин Хейзен 20' — Беньят Туррьентес 90+2'
Благодаря победе «Реал» смог набрать 60 очков и возглавил турнирную таблицу Примеры. «Реал Сосьедад» с 31 баллом идет восьмым.