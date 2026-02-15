Благодаря победе «Реал» смог набрать 60 очков и возглавил турнирную таблицу Примеры. «Реал Сосьедад» с 31 баллом идет восьмым.

На дубль Винисиуса с пенальти и голы Гонсало Гарсии и Федерико Вальверде гости ответили только точным ударом Микеля Оярсабаля с «точки».

В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» со счетом 4:1.

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

