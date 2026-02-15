В матче 25-го тура итальянской Серии А «Парма» выиграла у «Вероны» со счетом 2:1.

На гол Адриана Бернабе на 4-й минуте и Матео Пеллегрино на 90+3-й минуте гости ответили точным ударом Абду Харруи на 43-й минуте.

Отметим, что «Верона» с 11-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Гифта Орбана.

Результат матча Парма Парма 2:1 Верона Верона 1:0 Адриан Бернабе 4' 1:1 Абдау Харрауи 43' пен. 2:1 Матео Пельегрино 90+3' Парма: Эдоардо Корви, Энрико Дель Прато, Алессандро Чиркати, Лаутаро Валенти ( Якоб Ондрейка 46' ), Эмануэле Валери, Адриан Бернабе, Мандела Кейта ( Ханс Николусси Кавилья 62' ), Оливер Сёренсен ( Гаэтано Ористанио 70' ), Габриэл Стрефезза ( Кристиан Ордоньес 90' ), Матео Пельегрино, Sascha Britschgi Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич, Андриас Эдмундссон, Виктор Нельссон, Армель Белла-Котчап, Абдау Харрауи ( Тобиас Слотсагер 79' ), Али Эльмусрати, Гифт Орбан, Кирон Боуи ( Амин Сарр 62' ), Шейх Няьссе ( Суат Сердар 79' ), Rafik Belghali ( Жан-Даниэль Акпа 20' ) Жёлтые карточки: Алессандро Чиркати 41', Лаутаро Валенти 45+2' — Жан-Даниэль Акпа 86' Красная карточка: Гифт Орбан 11' (Верона)

Статистика матча 8 Удары в створ 1 10 Удары мимо 1 76 Владение мячом 24 11 Угловые удары 0 2 Офсайды 0 7 Фолы 14

«Парма» набрала 27 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице, «Верона» (16) — 19-й.

В параллельной игре «Кремонезе» и «Дженоа» расписали мировую 0:0.

«Кремонезе» с 24 очка идет на 15-й строчке в турнирной таблице. У «Дженоа» столько же баллов и 16-е место.