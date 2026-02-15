В матче 25-го тура итальянской Серии А «Парма» выиграла у «Вероны» со счетом 2:1.
На гол Адриана Бернабе на 4-й минуте и Матео Пеллегрино на 90+3-й минуте гости ответили точным ударом Абду Харруи на 43-й минуте.
Отметим, что «Верона» с 11-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Гифта Орбана.
Результат матча
ПармаПарма2:1ВеронаВерона
1:0 Адриан Бернабе 4' 1:1 Абдау Харрауи 43' пен. 2:1 Матео Пельегрино 90+3'
Парма: Эдоардо Корви, Энрико Дель Прато, Алессандро Чиркати, Лаутаро Валенти (Якоб Ондрейка 46'), Эмануэле Валери, Адриан Бернабе, Мандела Кейта (Ханс Николусси Кавилья 62'), Оливер Сёренсен (Гаэтано Ористанио 70'), Габриэл Стрефезза (Кристиан Ордоньес 90'), Матео Пельегрино, Sascha Britschgi
Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич, Андриас Эдмундссон, Виктор Нельссон, Армель Белла-Котчап, Абдау Харрауи (Тобиас Слотсагер 79'), Али Эльмусрати, Гифт Орбан, Кирон Боуи (Амин Сарр 62'), Шейх Няьссе (Суат Сердар 79'), Rafik Belghali (Жан-Даниэль Акпа 20')
Жёлтые карточки: Алессандро Чиркати 41', Лаутаро Валенти 45+2' — Жан-Даниэль Акпа 86'
Красная карточка: Гифт Орбан 11' (Верона)
«Парма» набрала 27 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице, «Верона» (16) — 19-й.
В параллельной игре «Кремонезе» и «Дженоа» расписали мировую 0:0.
«Кремонезе» с 24 очка идет на 15-й строчке в турнирной таблице. У «Дженоа» столько же баллов и 16-е место.