В матче 24-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде победила «Леванте» со счетом 2:0.

На 64-й минуте Ларжи Рамазани смог открыть счет в этой игре, а на 84-й минуте Умар Садик установил окончательный результат на табло.

Результат матча

Леванте Валенсия 0:2 Валенсия Валенсия

0:1 Ларджи Рамазани 64' 0:2 Садик Умар 84'

Леванте: Мэтью Райан, Начо Перес Гомес ( Унай Венседор 78' ), Адриан Де Ла Фуэнте, Матиас Морено, Мануэль Санчес, Пабло Мартинес ( Paco Cortes 78' ), Кервин Арриага, Карлос Альварес ( Jon Olasagasti 69' ), Икер Лосада ( Карлос Эспи 69' ), Иван Ромеро ( Карл Этта Эйонг 69' ), Kareem Tunde

Валенсия: Столе Димитриевски, Хосе Луис Гайя, Эрай Джёмерт, Сесар Таррега, Унай Нуньес, Филип Угринич ( Хави Герра 58' ), Пепелу ( Садик Умар 58' ), Лукас Бельтран, Уго Дуро ( Родригес Гидо 58' ), Луис Риоха, Ларджи Рамазани ( Хесус Васкес Алькальде 88' )

Жёлтые карточки: Матиас Морено 85' — Филип Угринич 17'