В матче 24-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде победила «Леванте» со счетом 2:0.
На 64-й минуте Ларжи Рамазани смог открыть счет в этой игре, а на 84-й минуте Умар Садик установил окончательный результат на табло.
Результат матча
0:1 Ларджи Рамазани 64' 0:2 Садик Умар 84'
Леванте: Мэтью Райан, Начо Перес Гомес (Унай Венседор 78'), Адриан Де Ла Фуэнте, Матиас Морено, Мануэль Санчес, Пабло Мартинес (Paco Cortes 78'), Кервин Арриага, Карлос Альварес (Jon Olasagasti 69'), Икер Лосада (Карлос Эспи 69'), Иван Ромеро (Карл Этта Эйонг 69'), Kareem Tunde
Валенсия: Столе Димитриевски, Хосе Луис Гайя, Эрай Джёмерт, Сесар Таррега, Унай Нуньес, Филип Угринич (Хави Герра 58'), Пепелу (Садик Умар 58'), Лукас Бельтран, Уго Дуро (Родригес Гидо 58'), Луис Риоха, Ларджи Рамазани (Хесус Васкес Алькальде 88')
Жёлтые карточки: Матиас Морено 85' — Филип Угринич 17'
«Валенсия» смогла набрать 26 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Примеры. В активе «Леванте» осталось 18 баллов и предпоследняя, 19-я позиция.