Основной защитник итальянского «Ювентуса» Ллойд Келли может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Ллойд Келли globallookpress.com

По данным журналиста Мирко Ди Натале, интерес к 27-летнему футболисту проявляют сейчас «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», у которых имеются проблемы в центре обороны.

Сам «Ювентус» оценивает игрока в € 40-50 млн, только за эту сумму он станет рассматривать предложения.

В этом сезоне Келли провел за «старую синьору» 31 матч, забил в них 2 гола и сделал один ассист. В «Ювентус» он перешел из «Ньюкасла». На портале Transfermarkt защитник оценивается в € 20 млн, а его контракт действует до 2029 года.