Датчанин Томас Франк может летом снова возглавить клуб АПЛ, сообщает портал TEAMtalk.

Томас Франк globallookpress.com

По данным источника, интерес к 51-летнему специалисту проявляют «Кристал Пэлас», «Борнмут» и «Фулхэм».

Известно, что Оливер Гласнер объявил о том, что покидает «Кристал Пэлас». Скоро истекают и контракты Андони Ираолы и Марку Силвы с «Борнмутом» и «Фулхэмом». Пока не идет речь о их продлении.

Напомним, что в этом сезоне Франк возглавлял «Тоттенхэм», но был освобожден от своей должности 11 февраля. Известность он получил после работы в «Брентфорде».