Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о товарищеском матче против «Енисея» (0:0).

Вадим Евсеев globallookpress.com

«Играли совсем недавно предыдущий матч — три дня назад с "Сочи". И после этого, в том числе накануне игры с "Енисеем", у нас была довольно-таки неплохая работа. Мы сегодня не на свежести играли. Плюс жарко, душно было сегодня. Тяжело, но надо терпеть.

Матч с красноярцами нужен был как раз для того, чтобы ребята, игравшие меньше, получили свое время на поле, поэтому выставили смешанный состав. Алибеков, Мастури провели полный матч, в частности. У нас ещё заключительная контрольная игра через два дня. Это тоже учитывали.

Моменты сегодня были. И мы их реализовывали. Радует то, что мы создаем моменты, пусть в этой игре их было не так много. Но и соперник у нас был хороший. Первый тайм у кого-то из ребят не получился. Во втором выглядели лучше.

Контрольные матчи — это часть рабочего процесса. Ни один из них мы свежими не сыграли. Поэтому могло показаться, что взрывных, скоростных действий на поле не так много. Датчики все покажут, посмотрим, какую информацию они зафиксировали», — приводит слова Евсеева клубная пресс-служба.

Напомним, что «Динамо» из Махачкалы завершило первую часть сезона на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Возобновление сезона запланировано на конец февраля.