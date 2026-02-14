Игор Тудор, новый главный тренер «Тоттенхэма», поделился своими мыслями о назначении в клуб.

Игор Тудор globallookpress.com

«Для меня большая честь стать частью этого клуба в такой важный момент. Я осознаю всю ответственность, которая на меня возложена, и моя главная цель — обеспечить стабильность в игре команды и уверенность в каждом матче. В составе есть талантливые игроки, и моя задача — сплотить их, вдохновить и быстро добиться улучшения результатов», — заявил Тудор в интервью официальному сайту «Тоттенхэма».

Тудор пришел на смену Томасу Франку. Сейчас «Тоттенхэм» занимает 16-е место в таблице Премьер-лиги, имея 29 очков после 26 матчей. Команда отстаёт от зоны вылета всего на пять очков.