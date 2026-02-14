В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» выиграл у «Кельна» со счетом 3:1.

Хозяева смогли выйти вперед уже на 15-й минуте благодаря голу Эрмедина Демировича. Гости отыгрались на 79-й минуте усилиями Рагнара Ахе.

Судьбу встречи решили голы того же Демировича на 84-й минуте и 90+2-й минутах.

Результат матча Штутгарт Штутгарт 2:1 Кёльн Кёльн 1:0 Эрмедин Демирович 15' 1:1 Рагнар Ахе 79' 2:1 Эрмедин Демирович 84' Штутгарт: Александр Нюбель, Лоранс Ассиньон ( Рамон Хендрикс 77' ), Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт ( Йоша Вагноман 77' ), Финн Ельч, Атакан Каразор, Чема Андрес ( Ангело Штиллер 84' ), Джейми Левелинг ( Тьягу Томаш 84' ), Крис Фюрих ( Билаль эль-Ханнус 70' ), Дениз Ундав, Эрмедин Демирович Кёльн: Марвин Швебе, Эрик Мартель, Кристоффер Лунн, Дженк Озкачар ( Саид эль Мала 68' ), Жоэль Шмид ( Джан-Лука Вальдшмидт 68' ), Себастьян Себулонсен, Мариус Бюльтер ( Денис Хусейнбашич 84' ), Якуб Каминьский, Том Краус, Ян Тильман, Рагнар Ахе Жёлтые карточки: Крис Фюрих 29' (Штутгарт), Юлиан Хабот 53' (Штутгарт), Эрмедин Демирович 60' (Штутгарт), Билаль эль-Ханнус 76' (Штутгарт)

Статистика матча 3 Удары в створ 3 5 Удары мимо 5 59 Владение мячом 41 2 Угловые удары 5 1 Офсайды 2 10 Фолы 6

«Штутгарт» смог набрать 42 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Кельн» с 23 баллами идет 11-м.