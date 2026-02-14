В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» выиграл у «Кельна» со счетом 3:1.
Хозяева смогли выйти вперед уже на 15-й минуте благодаря голу Эрмедина Демировича. Гости отыгрались на 79-й минуте усилиями Рагнара Ахе.
Судьбу встречи решили голы того же Демировича на 84-й минуте и 90+2-й минутах.
Результат матча
ШтутгартШтутгарт2:1КёльнКёльн
1:0 Эрмедин Демирович 15' 1:1 Рагнар Ахе 79' 2:1 Эрмедин Демирович 84'
Штутгарт: Александр Нюбель, Лоранс Ассиньон (Рамон Хендрикс 77'), Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт (Йоша Вагноман 77'), Финн Ельч, Атакан Каразор, Чема Андрес (Ангело Штиллер 84'), Джейми Левелинг (Тьягу Томаш 84'), Крис Фюрих (Билаль эль-Ханнус 70'), Дениз Ундав, Эрмедин Демирович
Кёльн: Марвин Швебе, Эрик Мартель, Кристоффер Лунн, Дженк Озкачар (Саид эль Мала 68'), Жоэль Шмид (Джан-Лука Вальдшмидт 68'), Себастьян Себулонсен, Мариус Бюльтер (Денис Хусейнбашич 84'), Якуб Каминьский, Том Краус, Ян Тильман, Рагнар Ахе
Жёлтые карточки: Крис Фюрих 29' (Штутгарт), Юлиан Хабот 53' (Штутгарт), Эрмедин Демирович 60' (Штутгарт), Билаль эль-Ханнус 76' (Штутгарт)
«Штутгарт» смог набрать 42 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Кельн» с 23 баллами идет 11-м.