Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику, утверждающую, что уровень игры полузащитника Фила Фодена снизился.

Фил Фоден globallookpress.com

«Я абсолютно уверен в Филе. Ему нужно полностью восстановиться, сосредоточиться на футболе и иногда заниматься другими делами, например, рыбалкой. Он вернётся, когда будет готов. Его признали лучшим футболистом Премьер-лиги не так давно, всего несколько сезонов назад. Это Фил Фоден», — сказал Гвардиола в интервью для YouTube-канала BeanymanSports.

В текущем сезоне Фоден забил десять голов и отдал пять результативных передач в 35 матчах.