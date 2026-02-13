Защитник Станислав Магкеев подписал новое соглашение с «Факелом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Станислав Магкеев t.me/pfcfakel

«Меня в Воронеже всё устраивает. Это клуб с амбициями, с аудиторией, с бешеной поддержкой как на домашних матчах, так и на выездных. Реально футбольный город.

Я получаю удовольствие от работы здесь. Поступило предложение от клуба, и я решил, что хочу продлить это особенное чувство», — приводит слова Магкеева официальный телеграм-канал клуба.

Напомним, что защитник пополнил состав «Факела» летом прошлого года. В нынешнем сезоне Первой лиги Магкеев провел за воронежцев 2 матча и не отметился результативными действиями.