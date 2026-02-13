«Арсенал» и «Брентфорд» поделили очки (1:1) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.
У «канониров» единственный гол забил Нони Мадуэке на 61-й минуте.
«Брентфорд» сумел сравнять счет спустя 10 минут, отличился Кин Льюис-Поттер.
Результат матча
БрентфордБрентфорд1:1Арсенал ЛондонЛондон
0:1 Чуквунонсо Мадуэке 61' 1:1 Кин Льюис-Поттер 71'
Брентфорд: Кивин Келлехер, Микаель Кайоде, Кристоффер Аер, Сепп ван ден Берг, Рико Генри (Аарон Хики 90'), Егор Ярмолюк (Джордан Хендерсон 73'), Витали Янельт, Данго Уаттара, Матиас Йенсен, Кин Льюис-Поттер (Миккель Дамсгор 73'), Игор Тиаго
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Пьеро Инкапье (Габриэл Мартинелли 81'), Габриэль Магальяйнс, Кристьян Москера, Юрриен Тимбер, Деклан Райс, Мартин Субименди, Эберечи Эзе (Мартин Эдегор 46'), Леандро Троссард (Риккардо Калафьори 81'), Виктор Дьёкереш, Чуквунонсо Мадуэке (Букайо Сака 70')
Жёлтые карточки: Витали Янельт 4', Матиас Йенсен 53', Данго Уаттара 86' — Габриэль Магальяйнс 20', Виктор Дьёкереш 30'
После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 57-ю очками в активе. «Брентфорд» — на 7-й позиции (40).