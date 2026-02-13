Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о первом месяце работы в мадридском клубе.

Альваро Арбелоа — главный тренер «Реала» globallookpress.com

«Я здесь не для того, чтобы давать оценки. Я уже вижу, что эффект "до" и "после" не продержался и месяца, но я здесь очень счастлив, очень спокоен, много ем на всякий случай и полон энергии, чтобы подготовиться к завтрашнему матчу и всему, что меня ждет.

Я чувствую себя привилегированным, занимая это место. Это огромная удача — быть в "Реале", где бы он ни находился. Конечно, быть тренером лучшей команды в мире — это привилегия и удача, которой я буду наслаждаться до последнего дня», — приводит слова Арбелоа официальный сайт мадридцев.

«Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 57-ю очками в активе, отставая от лидерства на 1 балл.