Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Алисон Бекер — голкипер «Ливерпуля» globallookpress.com

«В этом сезоне мы сильно, очень сильно сдали. Думаю, мы это понимаем, чувствуем, осознаём все эти обстоятельства. Из-за качества команды, из-за масштабов "Ливерпуля". Однако если упомянуть все факторы, связанные с изменениями, то учесть только один было бы очень сложно. Потому что, если посмотреть, команда, которая выиграла Премьер-лигу в прошлом году, и нынешний стартовый состав — это совершенно разные команды, в том числе и по характеру.

Поэтому задача огромна именно из-за смены игроков. Мы сталкиваемся с эмоциональными проблемами, которые выходят за рамки человеческого восприятия. Человек не может с этим справиться. Каждый справляется с этим по-своему. Мы потеряли товарища по команде, мы потеряли друга, и у нас проблемы с травмами.

Какие проблемы ни назови, мы уже столкнулись с большей их частью в этом сезоне. Но мы ни в коем случае не ищем оправданий. Стараемся делать всё, что в наших силах. И мы понимаем, что из-за всех этих проблем сезон под угрозой», — приводит слова Алисона ESPN.

«Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице английской Премьер-лиги с 42 очками в активе после 26-и туров.