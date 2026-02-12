Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о причинах замены нападающего Эрлина Холанна в матче с «Фулхэмом», который завершился со счетом 3:0 в пользу «горожан». 25-летний норвежский форвард забил третий гол своей команды в этом матче, однако на второй тайм он не вышел.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Он почувствовал дискомфорт. При счёте 3:0 это было логично. Я не общался с врачами, поэтому не могу точно сказать, что с ним случилось. Возможно, это была усталость или что-то подобное. Он сам сказал: "Я ощущаю дискомфорт". Учитывая плотный график и наличие Омара Мармуша, решение было правильным», — отметил Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

В сезоне 2025/26 Холанн принял участие в 37 матчах, забив 29 голов и отдав шесть результативных передач. «Манчестер Сити» идет на второй строчке с 53 баллами. Лидирует в АПЛ «Арсенал» с 56 очками, у канониров игра в запасе.