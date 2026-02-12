Таким образом, «Лацио» пробился в полуфинал Кубка Италии, где сыграет против «Аталанты».

В серии пенальти в составе хозяев не забили Льюис Фергюсон и Рикардо Орсолини .

В основное время на гол Сантьяго Кастро римляне ответили точным ударом Тиджани Нослина .

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Лацио» по пенальти прошел «Болонью» — 1:1, по пенальти 4:1.

