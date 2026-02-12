В матче 1/4 финала Кубка Италии «Лацио» по пенальти прошел «Болонью» — 1:1, по пенальти 4:1.
В основное время на гол Сантьяго Кастро римляне ответили точным ударом Тиджани Нослина.
В серии пенальти в составе хозяев не забили Льюис Фергюсон и Рикардо Орсолини.
Результат матча
БолоньяБолонья1:1ЛациоРим
1:0 Сантьяго Кастро 30' 1:1 Тейянни Нослин 48' 2:1 Тёйс Даллинга 86' пен. 2:2 Кеннет Тейлор 86' пен. 2:3 Адам Марушич 86' пен. 2:4 Нуну Тавареш 86' пен. 2:5 Булайе Диа 86' пен.
Болонья: Лукаш Скорупски, Надир Цортеа, Мартин Витик, Джон Лукуми (Эйвинн Хелланн 80'), Хуан Миранда, Никола Моро (Ремо Фройлер 62'), Льюис Фергюсон, Николо Камбьяги (Симон Зом 70'), Риккардо Орсолини, Йенс Одгор (Федерико Бернардески 70'), Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга 80')
Лацио: Иван Проведель, Лука Пеллегрини (Маттео Канчелльери 80'), Алессио Романьоли, Марио Хила, Густав Исаксен (Нуну Тавареш 80'), Кеннет Тейлор, Николо Ровелла (Данило Катальди 61'), Фисайо Деле-Баширу, Адам Марушич, Педро Родригес, Дэниел Мальдини (Булайе Диа 61')
Жёлтые карточки: Сантьяго Кастро 47', Хуан Миранда 74' — Марио Хила 9', Нуну Тавареш 86'
Таким образом, «Лацио» пробился в полуфинал Кубка Италии, где сыграет против «Аталанты».