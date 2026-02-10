прогноз на матч Кубка Италии, ставка за 2.10

11 февраля в рамках 1/4 финала Кубка Италии сыграют «Болонья» и «Лацио». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Болонья»

Путь к 1/4 финала: «Болонья» начала свой путь на стадии 1/8 финала. Клуб смог минимально одолеть «Парму» со счетом 2:1. Теперь клуб предстоит встретиться с «Лацио».

Последние матчи: в последнем матче «Болонья» проиграла «Парме» со счетом 0:1. Ранее команда уступила с крупным счетом «Милану» (0:3) и разгромила «Маккаби» в поединке Лиги Европы со счетом 0:3.

В последних пяти матчах на счету клуба всего одна победа, одна ничья и три поражения. Общий счет в этих поединках 7:9.

Не сыграют: травмирован Лоренцо Де Сильвестри.

Состояние команды: «Болонья» проводит средний сезон. У клуба 10-е место в Серии А, в которых клуб смог набрать 30 очков при восьми победах, шести матчах вничью и десяти поражениях. В последних поединках «Болонья» нестабильна, но матчи кубка могут дать повод для радости болельщикам.

«Лацио»

Путь к 1/4 финала: «Лацио» начал свой путь в Кубке Италии со стадии 1/8 финала. Римский клуб смог обыграть «Милан» со счетом 1:0. Команде предстоит встреча в 1/4 финала.

Последние матчи: в последнем матче «Лацио» смог забрать очки у «Ювентуса». Поединок завершился со счетом 2:2.

Ранее клуб обыграл в близком поединке «Дженоа» со счетом 3:2 и провел матч «всухую» против «Лечче». Команда завершила встречу со счетом 0:0.

Не сыграет: Тома Башич, Маттиа Дзакканьи, Мануэль Ладзари, Марио Хила и Самуэль Жиго (все травмированы).

Состояние команды: «Лацио» пока находится далеко от зоны еврокубков в этом сезоне. В серии А клуб идет на 8-м месте с 33 очками. Отставание от зоны еврокубков составляет девять очков. Римский коллектив смог одолеть сильный «Милан» в прошлом раунде Кубка, что будет на этот раз?

Статистика для ставок

«Лацио» не проигрывает в трех матчах к ряду

«Болонья» одержала одну победу в последних пяти матчах

«Болонья» пропускает в 17 из последних 18 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.20, а победа «Лацио» — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.39 и 1.52 соответственно.

Прогноз: Сыграем на ставке, что обе команды смогут забить в матче.

2.10 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Болонья» — «Лацио» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.10.

Прогноз: Сыграем на тотале больше 2,5 мячей в матче, как на дополнительной ставке.

2.39 ТБ 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч «Болонья» — «Лацио» позволит вывести на карту выигрыш 1390₽, общая выплата — 2390₽

Ставка: Тотал больше 2,5 мячей в матче за 2.39.