Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал позиции, которые надо усилить «бело-голубым» до окончания трансферного окна.

Ролан Гусев — главный тренер «Динамо» globallookpress.com

«"Динамо" не помешают защитник, полузащитник и нападающий. С одной стороны у клуба неплохой состав, с другой же — в каждой из линий команде пока не хватает качества. Новые игроки это качество могу добавить, но необязательно смотреть только в сторону иностранцев, всегда можно обратиться к своим воспитанникам», — цитирует Силкина «Евро-Футбол».

«Динамо» с 21 баллом занимает 10-е место в РПЛ по итогам 18-ти туров.