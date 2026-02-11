«Бавария» и «Лейпциг» сыграют в матче 1/4 финала Кубка Германии. Встреча команд состоится 11 февраля в 22:45 мск на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
Команды в третий раз сыграют в этом сезоне. Ранее «Бавария» нанесла «быкам» два крупных поражения со счетом 0:6 и 1:5.
Что касается Кубка Германии, то здесь «Бавария» и «Лейпциг» не встречались уже очень давно. Гостям еще ни разу в истории не удавалось победить мюнхенцев в этом турнире. Учитывая последние результаты, «Бавария» по праву может считаться фаворитом. Сможет ли «Лейпциг» чем-то удивить чемпиона?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Котировки букмекеров: 1.27 на победу «Баварии», 7.20 на ничью, 9.20 на победу «Лейпцига», 1.13 и 6.00 на проход команд в полуфинал.
- Прогноз ИИ: он считает, что «Бавария» выиграет со счетом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Лейпциг» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.