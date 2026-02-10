Главный тренер сборной Англии Томас Тухель может покинуть национальную команду после ЧМ-2026 и возглавить «Ньюкасл», информирует портал TEAMtalk.

Томас Тухель globallookpress.com

Нынешний контракт 52-летнего специалиста рассчитан до финала мундиаля и пока не идет речь о его продлении.

В этом сезоне «Ньюкасл» выступает очень неудачно в АПЛ и сейчас идет только 12-м, что не устраивает руководство «сорок», поэтому главный тренер Эдди Хау, вероятно, покинет свой пост после завершения чемпионата.

Тухель известен по работе с «ПСЖ», «Челси», «Баварией» и дортмундской «Боруссии».

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля.