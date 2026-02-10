Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа вернулся в «Сочи» после аренды в клуб «Шарджа», который расторг арендное соглашение с форвардом. Об этом сообщает пресс-служба клуба из ОАЭ.

Сауль Гуарирапа globallookpress.com

Форвард перебрался в команду из ОАЭ в сентябре прошлого года. Всего за клуб из ОАЭ футболист сыграл в пяти матчах чемпионата, проведя на поле 29 минут и забив один гол.

Минувший сезон Гуарирапа провёл на правах аренды в московском ЦСКА. В текущем сезоне у нападающего 14 матчей и один гол во всех турнирах в составах «Сочи» и «Шарджа».